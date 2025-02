Di María esteve apenas 18 minutos em campo. Aos 67 saltou do banco para entrar em campo, mas aos 85 minutos surgiu caído no relvado, agarrado à coxa. Logo a seguir foi substituído e saiu com cara de preocupado, como que a antever que a lesão pode ser grave.

No final da partida, Bruno Lage disse que qualquer avaliação ainda «é prematura», pelo que é preciso esperar mais algum tempo para ter uma ideia concreta.