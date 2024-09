Quase dois dias após ser confirmado como reforço do Nottingham Forest, Morato recorreu às redes sociais para se despedir dos adeptos do Benfica.

Através de um vídeo com alguns dos melhores momentos que viveu de águia ao peito, o central brasileiro aproveitou para agradecer os «ensinamentos» passados durante os últimos cinco anos.

Recordar que Morato chegou ao Benfica em 2019, proveniente do São Paulo e nunca foi um indiscutível no centro da defesa encarnada. No currículo tem uma Liga e uma Supertaça, assim como dois golos e três assistências em 86 jogos pela equipa principal das águias.

Veja aqui o vídeo de despedida de Morato: