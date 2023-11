Nos últimos dois jogos dos Benfica, diante de Sporting e Famalicão, Morato foi lançado por Roger Schmidt para a posição de lateral-esquerdo.

«É uma posição diferente da minha, óbvio. É mais a questão de me adaptar. Estou à disposição do mister para jogar na posição em que me quiser colocar. Vou estar sempre à disposição do Benfica», afirmou o defesa brasileiro em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo do Benfica com o Inter para a Liga dos Campeões.

Mais habituado a missões defensivas, Morato tem agora o papel de também contribuir mais com bola para a construção ofensiva do Benfica, tendo por vezes de mostrar mais atrevimento pelo corredor esquerdo. «Pelo menos no nosso campeonato ficamos a maioria dos jogos com a bola. Passamos a maior parte do tempo no ataque. (...) Eu não fazia muito isso [atacar] e agora, se tiver de fazer, vou tentar fazer da melhor forma possível», disse.