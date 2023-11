O futebolista do Benfica, Morato, reconheceu esta terça-feira a valia do Inter de Milão, adversário dos encarnados na 5.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões, apontando a importância de vencer os italianos para manter o Benfica na rota europeia.

«É um adversário forte que precisamos de vencer porque não correu tão bem nos quatro primeiros jogos. É mais isso, precisamos de vencer porque ainda não somámos pontos e se queremos continuar na Europa, amanhã é um grande passo para isso», afirmou Morato, em conferência de imprensa.

Questionado pelas palavras do presidente do Benfica, Rui Costa, na segunda-feira, em que mostrou confiança na chegada à Liga Europa depois do «falhanço» na Champions, Morato apontou ao novo objetivo nas competições europeias.

«Não era o nosso objetivo no início, agora surgiu no caminho e temos de ir atrás dele para continuar na Europa», afirmou.

Na classificação, o Benfica é quarto e último no grupo D, ainda sem pontos. Real Sociedad e Inter de Milão, ambos com dez pontos, já estão apurados para os oitavos de final e vão disputar o primeiro lugar. O Salzburgo é terceiro com três pontos e é com os austríacos que o Benfica se bate pela continuidade europeia.

O Benfica-Inter de Milão tem apito inicial marcado para as 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.