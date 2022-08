O defesa brasileiro Morato foi titular nos três primeiros jogos oficiais do Benfica na era de Roger Schmidt, mas diz que nada lhe tem sido dado para ser presença no onze, fruto da concorrência que tem na equipa.

«Temos um plantel com muita qualidade. Trabalho muito para ter meu espaço e ser útil à equipa», declarou, citado pela sua agência de comunicação.

Morato falou sobre o que tem sido pedido à equipa pelo técnico alemão.

«O mister pede-nos muita agressividade e uma marcação alta, sempre com muita pressão na bola. É um modelo de jogo ofensivo e a nossa equipa está a conseguir entender bem proposta a para este novo Benfica».

Após eliminar os dinamarqueses do Midtjylland na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica vai agora defrontar o Din. Kiev no paly-off e só há uma ideia na cabeça dos jogadores.

«Vamos ter atenção a todos os pontos para chegar em condições de fazer dois grandes jogos à altura do Benfica e conquistar a classificação. Conseguimos uma boa qualificação com o Midjtylland, mas ainda estamos a meio caminho do nosso primeiro objetivo na Champions», sublinha.