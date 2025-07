Francisco Domingues vai deixar o Benfica para se mudar para o Moreirense em definitivo. O acordo entre as três partes está fechado e deve ser anunciado muito em breve.

O negócio é feito a custo zero, mas com partilha do passe, o que significa que o Benfica vai manter em sua posse parte do passe do jovem lateral esquerdo, de 23 anos.

Francisco Domingues vai colocar assim um ponto final numa ligação de 18 anos ao Benfica, clube ao qual chegou com cinco anos. Durante a última década e meia, o jogador só interrompeu esta ligação durante uma temporada, nos sub-17, quando foi cedido ao Belenenses.