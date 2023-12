O Benfica empatou este domingo em Moreira de Cónegos, num jogo sem golos, depois de André Luís e João Mário terem feito um golo cada um, que foram anulados pelo árbitro devido a fora de jogo.

Com esta igualdade, o Benfica isolou-se no primeiro lugar da Liga, com mais um ponto do que FC Porto e Sporting, mas com menos um jogo do que a formação leonina, que só joga na segunda-feira.