José Mourinho tinha dito, antes da comitiva do Benfica viajar para os Açores, que o preocupavam o tempo e o relvado que a equipa ia encontrar em São Miguel.

«O campo é seguramente um problema, há estádios em que os standards são baixos para uma Liga que se quer de alto nível. Com as condições climatéricas das últimas semanas, é possível que ainda esteja pior do que já está», referiu o treinador.

Ora a novidade é que as notícias são favoráveis ao treinador do Benfica: como se pode ver nas fotografias do Maisfutebol, está sol na ilha de São Miguel, com o céu aberto e o relvado apresenta-se em boas condições.