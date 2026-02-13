Benfica
Há 39 min
Atenção, Mourinho: céu limpo, sol e relvado em boas condições nos Açores
Treinador encarnado vai encontrar o tapete de São Miguel aparentemente bem tratado
José Mourinho tinha dito, antes da comitiva do Benfica viajar para os Açores, que o preocupavam o tempo e o relvado que a equipa ia encontrar em São Miguel.
«O campo é seguramente um problema, há estádios em que os standards são baixos para uma Liga que se quer de alto nível. Com as condições climatéricas das últimas semanas, é possível que ainda esteja pior do que já está», referiu o treinador.
Ora a novidade é que as notícias são favoráveis ao treinador do Benfica: como se pode ver nas fotografias do Maisfutebol, está sol na ilha de São Miguel, com o céu aberto e o relvado apresenta-se em boas condições.
