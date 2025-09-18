Benfica anuncia negociações com Mourinho à CMVM
Treinador português muito perto de se tornar no novo treinador das águias
A contratação de José Mourinho ainda não foi concretizada, no entanto, o Benfica comunicou oficialmente esta quinta-feira à CMVM que está em negociações com o técnico português.
Os encarnados referem num breve comunicado que esperam que as «negociações sejam concluídas em breve». José Mourinho deverá mesmo ser apresentado esta quinta-feira, conforme noticiou o Maisfutebol.
O treinador de 62 anos vai assinar um contrato por duas temporadas e regressar assim ao comando dos encarnados cerca de 25 anos depois.
Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:
«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que 'estão a decorrer negociações para a contratação do treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix, as quais se espera que estejam concluídas em breve'».
(Artigo atualizado às 10h45)