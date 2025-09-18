O Benfica divulgou, esta quinta-feira, imagens do primeiro treino de José Mourinho nos encarnados e já foi possível perceber a composição do técnico de 62 anos.

No total, são oito elementos que vão acompanhar Mourinho. Os adjuntos João Tralhão, Pedro Machado, Ricardo Formosinho e Ricardo Rocha, os analistas Roberto Merella e Rúben Soares, o preparador físico António Dias e o treinador de guarda-redes Nuno Santos.

Ricardo Rocha e Nuno Santos, diga-se, já pertenciam aos quadros do Benfica e integravam a equipa técnica de Bruno Lage.