Benfica
Há 46 min
Benfica: conheça a equipa técnica de Mourinho
Treinador dos encarnados conta com oito elementos no staff, dois deles já estavam no clube
Treinador dos encarnados conta com oito elementos no staff, dois deles já estavam no clube
O Benfica divulgou, esta quinta-feira, imagens do primeiro treino de José Mourinho nos encarnados e já foi possível perceber a composição do técnico de 62 anos.
No total, são oito elementos que vão acompanhar Mourinho. Os adjuntos João Tralhão, Pedro Machado, Ricardo Formosinho e Ricardo Rocha, os analistas Roberto Merella e Rúben Soares, o preparador físico António Dias e o treinador de guarda-redes Nuno Santos.
Ricardo Rocha e Nuno Santos, diga-se, já pertenciam aos quadros do Benfica e integravam a equipa técnica de Bruno Lage.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS