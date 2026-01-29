O próximo oponente do Benfica na Liga dos Campeões é ou Inter de Milão, ou Real Madrid. Curiosamente, duas antigas equipas de José Mourinho. O técnico respeita os oponentes e conta porque não foi ainda ao Santiago Bernabéu depois de ter deixado o comando da equipa, em 2013.

Próximos oponentes

«Madrid e Inter são dois dos candidatos mais importantes, para ganhar a competição. É claríssimo, nós não. Competimos, perdemos com o Chelsea, mas competimos. Perdemos com a Juventus, mas competimos, hoje igual competimos e vencemos. Jogar a duas mãos é mais difícil. Estamos a construir uma equipa. E veremos, vamos disfrutar de hoje, jogar campeonato, fazer o que estamos a fazer. Se os que estão à frente não perdem pontos, não podes fazer nada. Na próxima eliminatória teremos mais dois jogadores, Sidny e Rafa Silva. Dá-nos um pouco mais de opções.»

Regresso ao Bernabéu

«Nunca mais estive mais no Bernabéu desde que saí do Real Madrid. Ia num fim-de-semana ao Bernabéu, tinha tudo organizado com um amigo, estava em Barcelona. E nisso, chama-me o Benfica. Fui diretamente para Lisboa. Não fui ao Bernabéu por causa disso. Talvez regresse como adversário.»