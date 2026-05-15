O Benfica resolveu discutir a proposta de renovação de contrato para José Mourinho apenas ao fim da tarde da última quarta-feira, numa reunião cara a cara entre Rui Costa e Jorge Mendes, segundo apurou o Maisfutebol.

Até ao início daquela mesma tarde de quarta-feira, Mourinho, conforme escreveu o nosso jornal pouco depois da hora de almoço, não tinha mesmo nenhuma oferta em cima da mesa para prolongar seu o vínculo na Luz.

Foi só umas horas depois que Jorge Mendes teve conhecimento da mesma num encontro com Rui Costa.

«Sim, tive proposta de renovação do Benfica na quarta-feira, proposta que foi entregue ao meu empresário, proposta que eu não quis ver, saber, analisar e só vou fazê-lo a partir de domingo», confirmou o treinador encarnado, esta sexta-feira, na conferência de antevisão ao duelo frente ao Estoril.

Nesta mesma conversa, visto haver a forte possibilidade de ver José Mourinho rumar ao Real Madrid nos próximos dias, o nome de Marco Silva também foi comentado do lado da SAD encarnada.

Ainda que de forma exploratória, os envolvidos na reunião abordaram a duração de um possível contrato no emblema da Luz para o atual treinador do Fulham, que, segundo o Maisfutebol explicou esta semana, é o alvo prioritário para eventualmente substituir Mourinho na próxima época.

Para tentar convencer Marco Silva a deixar a Premier League depois de quase dez anos, e mesmo tendo em mãos uma oferta vantajosa para renovar com o clube londrino, o presidente encarnado teria que equacionar um projeto a longo prazo. Ou seja, com validade de três anos (até junho de 2029).

O ano de 2029, recorde-se, coincide exatamente com o último ano do segundo mandato de Rui Costa na liderança do Benfica.