José Mourinho foi expulso nos minutos finais do Benfica-Real Madrid devido a protestos.

O técnico das águias, que já tinha visto anteriormente um cartão amarelo, foi novamente admoestado após palavras dirigidas ao árbitro e deixou o relvado da Luz aos 85 minutos.

Assim, Mourinho não poderá sentar-se no banco do Santiago Bernabéu na próxima semana, na noite em que regressa a Madrid e é decidido quem segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões.