Benfica
Há 21 min
Benfica-Real Madrid: Mourinho é expulso e falha jogo da 2.ª mão
Treinador das águias foi expulso por protestos
José Mourinho foi expulso nos minutos finais do Benfica-Real Madrid devido a protestos.
O técnico das águias, que já tinha visto anteriormente um cartão amarelo, foi novamente admoestado após palavras dirigidas ao árbitro e deixou o relvado da Luz aos 85 minutos.
Assim, Mourinho não poderá sentar-se no banco do Santiago Bernabéu na próxima semana, na noite em que regressa a Madrid e é decidido quem segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões.
