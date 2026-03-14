O Pleno do Conselho de Disciplina, da Federação Portuguesa de Futebol, informou o Benfica que aceitou o recurso que o clube interpôs a contestar a suspensão de José Mourinho, mas não lhe atribuiu efeito suspensivo.

O que significa que pelo menos a suspensão para o jogo deste sábado, em Arouca, vai ter de ser cumprida. Mourinho não vai estar, portanto, no banco em Arouca.

Relativamente ao outro jogo de castigo, frente ao V. Guimarães, tudo depende da análise do recurso do Benfica em tempo últil, o que é muito improvável conhecendo os tempos da justiça desportiva, mas não impossível.