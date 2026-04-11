Depois dos treinadores que, à luz das declarações de José Mourinho, o podem criticar, o Maisfutebol foi à procura de quem são os jogadores que, apenas no século 21, têm os mesmos, ou mais, títulos conquistados do que o treinador português, que atualmente representa o Benfica.

Nesta vasta lista, está presente - como seria de esperar - uns dos maiores jogadores de sempre a pisar os relvados, mas também nomes inesperados e até um ex-diretor técnico dos encarnados.

Na antevisão ao jogo frente ao Nacional, Mourinho referiu que tem sido alvo de bastantes críticas, salientando que só as aceita se viessem de pessoas que tenham 27 títulos. Contudo, mais à frente o técnico alargou a lista para quem tivesse pelo menos 26 títulos, os mesmos que o técnico setubalense conquistou ao longo de mais de duas décadas de carreira.

Depois da lista de treinadores, veja aqui, na GALERIA ASSOCIADA, os jogadores com 26 ou mais títulos.