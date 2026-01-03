José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Estoril por 3-1. O técnico das águias foi confrontado com uma frase antiga, de quando, após chegar ao FC Porto, disse que os dragões seriam campeões em condições normais ou anormais e se podia repeti-lo agora, numa altura em que os encarnados estão tão longe da liderança da Liga:

[Benfica aproximou-se do Sporting... Benfica pode ser campeão em condições anormais?]

«É uma frase antiga em estados de maturidade diferente. Mais maturidade, mais tranquilidade, menos maturidade, alguma declarações mais difíceis. Quando eu cheguei ao FC Porto encontrei uma equipa muito mal treinada, muito fraca [n.d.r.: José Mourinho substituiu Octávio Machado, que recentemente lhe dirigiu duras críticas num programa de televisão]. Uma equipa que tinha tanto espaço para melhorar e eu acreditava tanto no meu trabalho e que podia influenciar esse espaço de progressão, porque nem foi um risco dizer o que disse. Eu sabia o trabalho que estávamos a fazer para melhorar a equipa no ano seguinte e os resultados confirmaram que o FC Porto era muito forte comigo.

Agora, pela maturidade e pela situação, não vou obviamente dizer isso. Vou dizer que, começando uma época com a pré-época bem organizada, trabalho de escritório e todos imbuídos do mesmo espírito e objetivo, diria que obrigatoriamente o Benfica tem boas possibilidades no próximo ano. Este ano, a tabela classificativa demonstra que somos terceiros a três pontos do segundo e a sete, oito ou dez do primeiro, mas o facto de ser matematicamente possível alimenta-nos. E o facto de ainda não termos perdido para o campeonato dá-nos essa esperança, mas não vamos esconder que o FC Porto está a fazer um grande campeonato e também não escondemos que o Sporting tem uma grande equipa. Não obstante ter tido aqui e ali pontos caídos do céu, para ser simpático, não vamos esconder que é uma grande equipa, com um grande treinador e com um grande plantel. Este Sporting e este FC Porto são difíceis, mas, como dizemos no balneário, vamos a eles. Vamos ver.»