Luís Figo comentou, à margem de uma campanha da Liga espanhola, a «semana negra» que se vive no Real Madrid. A antiga lenda dos merengues abordou, ainda, o possível regresso de José Mourinho ao emblema da capital.

O clima dentro do balneário do Real Madrid está de cortar à faca. Depois da confusão entre Álvaro Carreras e Rüdiger, de Ceballos ter pedido a Arbeloa para não lhe dirigir mais a palavra, da petição que pede a expulsão de Mbappé do clube e, por dois dias consecutivos, de Valverde e Tchouaméni terem discutido, chegando mesmo a confrontos físicos, os adeptos merengues pedem um treinador «duro» e com mão pesada nos jogadores. Com todos estes problemas, fruto de uma temporada sem títulos, o nome de José Mourinho está a ser cada vez mais associado a um possível regresso ao banco dos madrilenos.

Luís Figo, figura incontornável do Real Madrid, não fugiu às perguntas sobre o compatriota. Contudo, o Bola de Ouro de 2000 não considera que Mourinho seja um treinador de «mão dura».

«José Mourinho é meu amigo e desejo-lhe o melhor. Se a felicidade dele é treinar o Real Madrid, então seja bem-vindo. Não sabia que Mourinho tinha mão dura. Tive-o como tradutor, como adjunto e como treinador principal. Não creio que o Madrid precise de um treinador de mão dura. Não sou apologista do termo ‘mão dura’. É preciso gerir 25 egos, perceber de futebol e gerir os egos para conseguir convencer os jogadores a seguirem todos na mesma direcção. No Real Madrid, é preciso um treinador com capacidade de gestão e bom senso», começou por dizer.

Relativamente à polémica entre Valverde e Tchouaméni, Luís Figo salienta que «não é normal», mas sublinha que a frustração de uma temporada sem conquistas pode levar a estas situações.

«Os dois têm energia a mais [risos]. Isto não é normal num grupo, uma situação destas não pode acontecer. Mas não será a primeira nem a última vez que acontece. A frustração leva-nos, por vezes, a ter atitudes que não são normais. Não posso dizer muito mais, porque o Real Madrid já emitiu um comunicado», acrescentou.

O Real Madrid, recorde-se, desloca-se ao reduto do Barcelona, a contar para a para a 35.ª jornada da Liga espanhola, num jogo que pode valer o bicampeonato para a turma de Hansi Flick frente ao eterno rival. O encontro está marcado para dia 10, às 20h00.