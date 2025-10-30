Em conferência de imprensa posterior ao Benfica-Tondela (3-0), José Mourinho respondeu de forma curiosa a uma jornalista sobre a sua segunda vitória consecutiva e ainda rejeitou ter «brincado com o fogo».

Primeira vez que tem duas vitórias seguidas

«Se você quiser ser simpática comigo, em vez de dizer que foi a primeira vez que fizemos dois jogos e duas vitórias, é melhor você dizer que teve sete jogos em Portugal e ainda não perderam nenhum. São ambos factos, é certo [risos]. Prefiro dois jogos e duas vitórias no campeonato. Agora que acabou, entre aspas, durante algum tempo a Taça da Liga, e acabou também a Taça de Portugal, até à pausa para as seleções, precisamos de ganhar dois jogos seguidos no campeonato. Ainda não perdemos, mas temos de ganhar mais jogos.»

Benfica brincou com o fogo neste jogo?

«Com o Chaves senti esse fogo. Eles tiveram na primeira parte duas ou três situações de perigo. Sentia-se ali um bocadinho um perigo. Hoje não. Hoje o Samuel não faz uma única defesa. Hoje não foi brincar com o fogo. Eu não quis brincar com a competição, não brinquei. Por não ter brincado, joguei com muita gente que normalmente joga e os restantes estavam no banco, nem sequer estavam em casa, estavam ali ao meu lado, para o caso de eu precisar.»