Já depois da derrota em Stamford Bridge, diante do Chelsea, José Mourinho juntou-se a dois antigos internacionais ingleses para comentar o jogo. Em entrevista à TNT Sports juntamente com Owen Heargreaves e Joe Cole, Mourinho avaliou positivamente a prestação do Benfica.

«Penso que esta equipa está a construir a sua confiança. Ao conceder aqui, podiam perder a sua estratégia, mas mantiveram-se estáveis e tentámos ganhar. Não foi suficiente, mas para um treinador que chegou há dez dias, é um sentimento positivo», começou por dizer.

Depois, Mourinho já olhou para o futuro próximo, com dois duelos difíceis pela frente. Mas o técnico mantém o otimismo.

«Os próximos dois jogos são o FC Porto e Newcastle fora de casa. É o que é. Eu disse aos rapazes, Chelsea é melhor do que o FC Porto. Se conseguirem jogar assim contra eles, temos de ser positivos», finalizou.

O Benfica perdeu com o Chelsea por 1-0, com um auto-golo de Richard Ríos, na segunda jornada da Liga dos Campeões. As águias continuam com zero pontos. Agora, segue-se o FC Porto, no domingo, em jogo para a Liga portuguesa.

