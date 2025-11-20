José Mourinho, treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Atlético desta sexta-feira [20h30] no Estádio do Restelo, a contar para a Taça de Portugal.

Preferia que o jogo fosse na Tapadinha

«O Atlético, para gente da minha idade que começou a ir a campos de futebol, eu acho que ainda não sabia sequer a caminhar. Obviamente você vê os anos do Atlético na primeira divisão e vê a minha idade. Inclusive eu recordo-me de ver o meu pai jogar na Tapadinha. Portanto, o Atlético é, para a minha geração, o Atlético daquele tempo e não o Atlético que nas últimas décadas viveu em dificuldades. Acho que é bonito, honestamente. Preferia que o jogo fosse na Tapadinha pelo significado, mas ser em Belém, um dos estádios mais bonitos do futebol português, e também muito perto, acho que será uma noite bonita de futebol, espero. Obviamente não esperando facilidades, mas obviamente esperando ganhar»

Ter visto o Mafra-Atlético é sinal de respeito

«A gestão é simples, é um jogo que nós temos de ganhar, temos de continuar na competição, a denominação ‘Tombas Gigantes’, não sei quem a inventou, mas quem a inventou estava num momento brilhante e é exatamente esse o significado da Taça. É muito raro haver uma jornada de Taça sem que haja um Tomba Gigante e nós temos de respeitar. Acho que apesar de Mafra ser um local lindíssimo, eu não fui a Mafra visitar o convento ou almoçar. Fui a Mafra ver o Atlético jogar, e acho que isso foi imediatamente um sinal de respeito, um sinal de querer conhecer ao máximo o nosso adversário da Taça.»

Regresso dos internacionais

«Há vários jogadores nossos que foram às seleções e que não jogaram. António Silva não jogou, Otamendi não jogou, vários que não jogaram. O único que fez dois jogos completos foi o Leandro Barreiro e é o Leandro Barreiro o único jogador que me preocupa sob o ponto de vista da gestão. Por esse motivo não vai começar o jogo, para além disso vou começar com a equipa que eu acho que é a equipa que nos pode ajudar a ganhar o jogo.»