Após a vitória sobre o Farense, José Mourinho tinha à espera um tributo pelo triunfo 750 da carreira.

Rui Costa, presidente do Benfica, entregou-lhe um quadro com uma camisola alusiva ao número simbólico e assinalou o momento. «Por causa deste jogo vou dar aqui uma lembrança a uma pessoa que chegou há pouco tempo ao futebol e que só fez hoje 750 vitórias.»

José Mourinho agradeceu, mas disse que o número inscrito na parte de trás da camisola com o nome dele fazia parte do passado e aproveitou o momento para deixar uma mensagem clara ao plantel. «Se tenho alguma coisa que posso ensinar é que a mais importante destas 750 é a próxima: 751. Aqui, história. Os últimos cinco ou seis jogos bons não contam. Conta só o próximo. Vamos embora!»

O Benfica volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, na Luz, diante do Famalicão.