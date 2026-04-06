José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações no final do empate (1-1) no terreno do Casa Pia.

Notícia que dava conta que Jorge Mendes estaria a fazer tudo para o tirar do Benfica

«Se aconteceu alguma coisa durante o jogo, não sei. Antes do jogo não aconteceu rigorosamente nada. O Jorge Mendes é o meu agente, mas eu sou dono da minha decisão. Qual é a minha decisão? Gostava de continuar no Benfica.»