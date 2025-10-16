José Mourinho em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Desp. Chaves, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O treinador do Benfica recordou o historial do Benfica na prova rainha e lembrou a forma como as águias foram derrotadas pelo Sporting na final na época passada:

[Como encara este regresso à Taça de Portugal 21 anos depois de ter perdido a final contra o Benfica?]

«Ia dizer que nunca fui eliminado da Taça de Portugal, mas ia mentir. Fui eliminado da Taça de Portugal com o União de Leiria. Nas duas épocas a seguir fui a duas finais: ganhei uma e perdi outra. E gostava muito de voltar.

O Benfica tem uma história fantástica com a Taça de Portugal. Tem uma taça a menos do que aquelas que deveria ter, porque a taça da época passada todos sabemos que devia ter sido do Benfica e não foi por motivos um bocadinho estranhos àquilo que normalmente é a essência do jogo.

Mas o Benfica tem tradição de taça. Eu próprio cresci a ir ao Jamor. Primeiro, tive a sorte de ir pequenino ao Jamor ver o meu pai jogar. Depois, fui ao Jamor com o meu pai treinador, uma vez, e depois vi inúmeras o Benfica-Sporting, o Benfica-FC Porto, o Vitória de Setúbal-Benfica. Vi muito e o Jamor continua para mim a ser qualquer coisa que, como se diz em Inglaterra, está «under the skin» [entranhado na pele]. É uma coisa que ainda mexe comigo. Jogar uma final da Taça de Portugal como treinador do Benfica era uma coisa que gostava muito de fazer.

E hoje a Taça de Portugal é muito mais importante do que a Champions. Depois, no sábado, a Champions passa a ser mais importante. Mas hoje, até amanhã, a Taça de Portugal é mais importante.»