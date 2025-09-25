José Mourinho falou em conferência de imprensa esta quinta-feira e revelou que já autorizou Prestianni a ausentar-se do Benfica para jogar o Mundial sub-20 pela Argentina.

Prestianni no Mundial sub-20

«Sim, o Prestianni vai ao Mundial de sub-20. É importante para ele e importante para o Benfica também. É uma posição para a qual temos mais soluções. Obrigá-lo a ficar e dar-lhe poucos minutos não era justo, toda a gente gosta de ir à seleção e os sul-americanos, com a cultura que têm, ainda mais. Por isso vai ao Mundial sub-20.»