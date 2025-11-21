José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da RTP Notícias após a vitória sobre o Atlético por 2-0 na Taça de Portugal. O técnico das águias arrasou o comportamento da equipa na primeira parte:

Foi mais difícil do que esperava?

«Eu estava aqui escondido a ouvir a entrevista com jogador do Atlético [Ricardo Dias] e acho que ele disse a verdade. Eles fizeram um trabalho extraordinário. Vi-os jogar ao vivo em Mafra e percebi que havia organização, miúdos com qualidade e que tinha condições para nos criarem dificuldades.»

Mas a nossa primeira é pobre e é pobre ao nível que mais me dói: ao nível da atitude. Houve muitos jogadores que não foram sérios e que não encararam as coisas como deviam encarar. Fiz quatro substituições ao intervalo, mas gostava de ter feito nove. Convosco não [o faço], mas aos jogadores identifiquei ao intervalo os dois que deixaria em campo. Mas havia dois que estavam em campo e que queriam levar o jogo a sério, porque os jogos são para levar a sério. Os outros nove não estavam.

Na segunda parte obviamente que melhorámos muito. O Atlético já não conseguia sair como saía e não conseguiu ter lançamentos de linha lateral: aquele miúdo tem uma capacidade fantástica de meter a bola na área. Era só uma questão de tempo até fazermos golo. Se tivéssemos feito mais cedo, o resultado teria sido mais volumoso. Mas foi o quanto baste. A segunda parte agradou-me porque a atitude e a intensidade melhoraram. Da primeira parte não gostei.

Sistema de três centrais não resultou e por isso mudou-o ao intervalo?

«O que não resultou foram os jogadores que estiveram em campo. Eu não queria individualizar, porque é uma coisa que se deve fazer internamente, mas para eu tirar alguns jogadores que eu quis tirar, era obrigado a mudar de sistema. O problema não era o sistema. Eram os jogadores. Havia jogadores que não estavam cá e isso é inaceitável para mim. Já disse a alguns para não virem bater à porta para saber porque é que não jogam.

A mensagem não é minha: é uma mensagem geral. Uma mensagem dos benfiquistas. No meu caso, eu sou o treinador do Benfica e a responsabilidade é minha. Mas os jogadores do Benfica têm responsabilidades não só para comigo, mas fundamentalmente para com os benfiquistas. Ao nível da atitude, há coisas que não são negociáveis. Há coisas que não posso aceitar como treinador. Estou seguro que o benfiquista perdoa muita coisa, mas não perdoa falta de atitude e de concentração.»