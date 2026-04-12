Mourinho e a continuidade no Benfica: «Depende só da vontade do clube»
Treinador das águias diz que não impôs nenhuma condição
Treinador das águias diz que não impôs nenhuma condição
Depois de na véspera ter deixado claro que pretende continuar no Benfica, José Mourinho vincou que o desejo que tem em nada está relacionado com a capacidade de investimento do clube no plantel.
«Depende só da vontade do clube. A minha vontade de continuar no Benfica não depende de nenhuma condição da minha parte, não depende do investimento na equipa», garantiu o técnico das águias na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Nacional por 2-0.
Aos jornalistas, Mourinho assumiu inclusive que já está a planear a próxima temporada, que vai começar ainda com o Mundial em andamento e, por isso, com alguns internacional ainda em competição ou de férias, motivo pelo qual vai aproveitar para chamar aos trabalhos alguns dos jogadores que considerou serem a «pequena elite dentro da elite do Seixal».