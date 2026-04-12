Depois de na véspera ter deixado claro que pretende continuar no Benfica, José Mourinho vincou que o desejo que tem em nada está relacionado com a capacidade de investimento do clube no plantel.

«Depende só da vontade do clube. A minha vontade de continuar no Benfica não depende de nenhuma condição da minha parte, não depende do investimento na equipa», garantiu o técnico das águias na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Nacional por 2-0.

Aos jornalistas, Mourinho assumiu inclusive que já está a planear a próxima temporada, que vai começar ainda com o Mundial em andamento e, por isso, com alguns internacional ainda em competição ou de férias, motivo pelo qual vai aproveitar para chamar aos trabalhos alguns dos jogadores que considerou serem a «pequena elite dentro da elite do Seixal».