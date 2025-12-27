Manu Silva e Alexander Bah lesionaram-se no mesmo jogo, em fevereiro deste ano. O primeiro já voltou a jogar, mas o segundo ainda nem sequer treina com a equipa do Benfica. José Mourinho revelou preocupação com Bah na antevisão ao Sp. Braga-Benfica deste domingo.

«Como explico o atraso? Ele nem sequer treinou com a primeira equipa. Ainda não tive uma única sessão de treino com ele. Se está assim, há coisas que não correram bem. O próprio Manu, apesar de estar já a jogar, é fácil perceber algum atraso em relação ao verdadeiro Manu. São lesões difíceis. Vejo o próprio Bruma mais perto de voltar do que o Bah. Já o vejo em campo individualmente, a um ritmo intensidade engraçada. Não consigo prever quando volta o Bah.»

