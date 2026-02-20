José Mourinho salientou a difícil gestão emocional que está fazer, após a derrota de terça-feira frente ao Real Madrid, num jogo que ficou marcado por episódios de racismo, espoletados por um alegado insulto discriminatório de Prestianni a Vinicius Júnior.

«O jogo [com o Real Madrid] foi verdadeiramente exigente, em todas as suas facetas. Até ao minuto 50, foi um jogo de exigência máxima, do ponto de vista físico e tático. Depois, não posso deixar de reconhecer que, a partir do minuto 51 até agora, não tem sido fácil de gerir emocionalmente tudo aquilo que aconteceu e continua a acontecer», afirmou o técnico do Benfica, que falou apenas ao canal do clube, a BTV, na antevisão do jogo frente ao AVS.

«Há jogo amanhã e é um jogo importante para as nossas ambições. Para os nossos sonhos é fundamental ganhar. Temos de nos focar e tentar jogar ao mais alto nível», acrescentou o técnico encarnado, que pela nona vez esta época evitou faltou a uma conferência de imprensa.

O Benfica recebe o AVS às 15 horas deste sábado, em jogo da 23.ª jornada da Liga, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

