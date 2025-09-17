A iminente chegada de José Mourinho ao comando técnico do Benfica, tal como o Maisfutebol já noticiou, é tema um pouco por toda a imprensa desportiva internacional nas últimas horas.

Mourinho, que começou a época no Fenerbahçe, clube pelo qual perdeu para o Benfica no play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, prepara-se para voltar a treinar em Portugal 21 anos depois de ter deixado o FC Porto como campeão europeu, rumo ao Chelsea.

O técnico de 62 anos voltará, não só de novo a Portugal para treinar, como também ao Benfica, o primeiro clube que orientou como treinador principal, de outubro a dezembro de 2000. Depois, seguiu-se a União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, uma segunda passagem pelo Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe.

Lá fora, em distintos países, são vários os jornais que dão grande destaque ao provável novo desafio de Mourinho no futebol português.

Em Espanha, por exemplo, o jornal As destaca o facto de Mourinho ter estado no último sábado no Estádio do Dragão, a ver o FC Porto-Nacional. «Mourinho: de ser ovacionado pelo FC Porto a pegar no Benfica», pode ler-se, no título da peça do jornal.

