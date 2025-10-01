José Mourinho, treinador do Benfica, deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos nas redes sociais, após a derrota por 1-0 frente ao Chelsea, em jogo da segunda ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.

«Assim é mais fácil os jogadores entenderem o que é o benfiquismo. Muito obrigado!», pode ler-se.

A publicação é acompanhada por um vídeo do momento em que, após o apito final, os jogadores se aproximam dos adeptos presentes para lhes agradecer. Dentro da equipa, houve destaque para Richard Ríos, que, num gesto de pedido de desculpas pelo autogolo marcado, se chegou à frente e levantou os braços. Os adeptos encarnados responderam com aplausos e cânticos de apoio.

Todavia, as palavras do técnico português não se dirigiram apenas à família benfiquista, já que deixou também uma mensagem para os adeptos do clube inglês, que representou de 2004 a 2007 e de 2013 a 2015.

«Obrigado aos adeptos do Chelsea. Nunca esquecerei o que Stamford Bridge fez ontem», escreveu Mourinho, em referência à ovação e aos cânticos que lhe direcionaram durante o encontro.

