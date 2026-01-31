José Mourinho comentou o resultado do sorteio do play-off dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que opôs, novamente, o Benfica ao Real Madrid. O treinador dos encarnados, à BTV, deixou ainda rasgados elogios a Thibaut Courtois, que felicitou Anatoliy Trubin pelo golo, após o jogo de quarta-feira.

Reencontro com o Real Madrid

«Nós só tínhamos duas possibilidades, ou o Real ou o Inter, não tínhamos muito por onde escolher. Tocou-nos o rei. No outro dia, quando um jogador do Real me ofereceu a camisola depois do jogo, a brincar, mostrava aos meus colegas o símbolo que eles tinham na camisola, no braço, são 15 [Champions], são o rei, com tudo o que isso significa, porque não é só história, é o momento atual. Vamos jogar contra, seguramente, o maior candidato a ganhar a competição. Mas temos três jogos de campeonato antes, Tondela, Santa Clara e Alverca e é nisso que temos de nos focar.»

«Para acabar com o jogo que jogámos e para acabar estas semanas com o Real, havia só uma coisa que queria dizer, porque não me apercebi de uma cosia no final do jogo. Aquilo que o Courtois faz com o Trubin é de outro mundo. Nas galas que se fazem no final da época, acho que o prémio fair-play já está entregue. Dentro da tristeza da derrota, encontrou alguns segundos para estar feliz pelo seu colega, que fez uma coisa do outro mundo. A reação do Courtois num espaço de tempo em que só pensávamos em nós, isolados do mundo, não tive tempo de o perceber, mas depois quando vi… não me surpreende porque o Courtois foi meu jogador, é o melhor guarda-redes do mundo. Com esta atitude, para mim, fica na história desta Champions como um grande desta Champions. O que ele fez com o Trubin é de outro nível.»