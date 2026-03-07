O treinador do Benfica, José Mourinho, revelou ao início da tarde deste sábado que mandou uma mensagem ao treinador do FC Porto, Francesco Farioli, a agradecer-lhe pelas palavras ditas, esta manhã, na antevisão ao clássico. Benfica e FC Porto defrontam-se este domingo, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga e agendado para as 18 horas, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol:

O que espera do clássico:

«Não sei o que esperar, dizer o que se espera tem sempre um risco elevado, o futebol é imprevisível e não podemos dizer. Podemos falar de intenções. As contas do campeonato fazem-se jogo a jogo, tem sido assim desde início e, enquanto a matemática permitir, os jogos têm todos a mesma importância. Mas, objetivamente, a nossa distância para o primeiro classificado é de sete pontos e imaginando – não quero imaginar porque sou otimista – que, com uma dose de pessimismo, sete pontos podem transformar-se em dez, obviamente que seria um passo gigante para as nossas possibilidades de ser campeão se esfumarem. Mas não quero ser pessimista e pensar nisso. Quero ser o mais pragmático possível: enquanto matematicamente as coisas forem possíveis, vamos com tudo o que temos.»

«Relativamente às palavras dele sobre mim, seja como treinador ou pessoa, já lhe agradeci. Não falámos ao telefone, mas já lhe enviei mensagem. Conhecemo-nos há um bom par de anos e, ao longo deste bom par de anos, temos sempre trocado palavras e algumas telefonadelas de circunstância e já lhe agradeci. Se não me tivesse perguntado, não o mencionaria, mas perguntou e aproveito para dizer o que fiz. Acho que a última mensagem que trocámos foi pelo Natal, agora senti a necessidade de fazê-lo.»

«Se ele diz que nós somos o maior rival, é uma opinião sua. Se me perguntarem quem são os nossos, ou o nosso maior rival na luta pelo título, eu digo que é o FC Porto porque jogamos amanhã com o FC Porto, é o FC Porto porque é a equipa que vai em primeiro lugar, mas objetivamente eu considero que o Sporting e o FC Porto são verdadeiramente os nossos rivais, estão à nossa frente.»

Variação contra o Sporting surpreendeu Mourinho

«O FC Porto utilizou em Alvalade uma variante que me surpreendeu como analista. Cria dificuldades diferentes ao adversário. Obrigou-nos a trabalhar um bocadinho mais. O lado esquerdo a jogar completamente por dentro e a formar um quadrado na zona central. De resto, até podem aparecer com outra variante e temos de ser capazes de comunicar sem mandar o Trubin para o chão e fazer um timeout. Temos de tentar organizar-nos. A variante saiu-lhes bem, tiveram uma entrada muito boa.»