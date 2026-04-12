José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Nacional por 2-0:

Resultado adequado ao que se passou?

«Não. São 24 remates, oito bem enquadrados, 15 pontapés de canto. É muito domínio, muita criação, jogo rápido e recuperação de bola rápida. O jogo é bem conseguido, ainda que salpicado de alguns momentos de quebra. Era um jogo que tinha tudo para acabar com números diferentes. Na primeira parte tivemos boas oportunidades para fazer o terceiro golo e na segunda parte também e nunca fizemos. O Nacional percebeu inteligentemente que era difícil dar a volta ao resultado, mas que era possível equilibrar-se e não sair com um resultado mais pesado do que este. Acho que fomos nós que fizemos de facto um bom jogo e que empurrámos o Nacional para esta incapacidade de discutir o jogo connosco.»

Benfica continuou pressionante mesmo depois do 2-0, ao contrário do que aconteceu em cenários semelhantes contra outras equipas. Quer transportar esta atitude para a próxima época?

«É o que nós obviamente queremos. Não há muitos jogos onde tenhamos entrado muito bem no jogo. São mais os jogos em que não entramos bem do que os jogos em que entramos bem. Hoje entrámos bem, mas não foi fruto do acaso. Esta semana insistimos muito em coisas que temos de fazer melhor. Tem de ser assim, mas por outro lado temos também de ter a capacidade de ganhar jogos dos feios. Se forem ver as equipas que estão em primeiro e em segundo, elas ganharam muitos jogos feios. Quando os jogos são feios e estás em dificuldade, tens de ganhar por 1-0 e não sofrer golos como os que sofremos com o Casa Pia e noutros jogos do campeonato aqui em casa e que nos “comeram” pontos.»

Mais sobre o jogo e alguma insatisfação dos adeptos na segunda parte

«Todos queríamos mais e percebemos que merecíamos mais, mas o mais não estava a acontecer. Vejo isso com naturalidade. Quem viu o início do jogo e a forma como abafámos, seguramente estava à espera de ver mais golos. Eu também estava.»