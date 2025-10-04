Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, de antevisão ao FC Porto-Benfica, José Mourinho deixou bastantes elogios a Victor Froholdt, dos dragões, e ainda analisou o timing da antevisão de Francesco Farioli.

Elogios a Victor Froholdt

«É um jogador muito bom, eu conhecia-o, não vou dizer que conhecia muito bem, mas é um jogador que já me tinha passado pelos olhos e pelo computador. Tem uma disponibilidade física fantástica, trabalha muito, com chegada à área e muito perigoso em todos os níveis, seja em jogo jogado ou bolas paradas. Acho que é uma aquisição muito feliz do FC Porto, integrado muito bem naquilo que é esta nova dinâmica do treinador, que lhe permite atacar o espaço. Teremos de ter muito cuidado e preocupações com todos.»

Conferência de imprensa de Farioli depois de Mourinho

«Acho que é uma prática comum, muitas vezes sem nenhum tipo de intenção, outras porque se prefere reagir ao que aconteceu na conferência do treinador adversário, não vejo problema nenhum nisso, eu próprio já o fiz. Se o Francesco estiver a ver em direto aproveito para lhe dar um abraço, porque tenho uma ótima relação com ele.»

Blindar balneário face às eleições

«Em relação a blindar ao balneário, não existe uma estratégia. Existe bom senso. É olhar para um momento importante na história do clube com respeito, mas tentando pensar na nossa missão. É tentar não pensar muito, não dialogar, não perder tempo com coisas que não podemos dominar e focar no trabalho.»