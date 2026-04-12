José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Nacional por 2-0:

Sobre a estreia de Gonçalo Moreira

«Obviamente que meter o Moreira a quatro minutos do final, a contribuição para a sua evolução como jogador é zero, mas é um prémio que ele merece.»

Que espaço terá Gonçalo Moreira consigo, até para a próxima temporada?

«Seguramente estará connosco na próxima pré-época, que vai iniciar com o Mundial a decorrer. Isso significa que vários jogadores não vão estar no início da pré-época que é logo no início de julho.

Vai estar, como vai estar aquilo que eu não defino publicamente, mas defino internamente, que é uma pequena elite dentro da elite do Seixal. E o Gonçalo faz parte dessa pequena elite do Seixal e seguramente vai estar na próxima pré-época.

Espero poder dar-lhe até ao final da época uma oportunidade de crescimento. Hoje tem uma oportunidade para ir jantar com os pais e beber uma cervejinha e festejar. Mas eu quero dar-lhe oportunidades de jogar e de se desenvolver. Não como hoje.»