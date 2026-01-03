José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Estoril por 3-1:

[Ian Cathro disse que gostava de agradecer a José Mourinho o facto de ter chegado onde chegou. Que importância tem para si o facto de um treinador estrangeiro dizer algo assim?]

«São sempre palavras boas de ouvir. Acho que ele tem uma trajetória muito própria. Se eu de certa maneira abri portas a quem não foi um grande jogador ou que venha mais do lado académico do que do campo, é natural que isso tenha acontecido. É normal que isso tenha acontecido naqueles anos de impacto súbito quando eu me iniciei. Mas ele está muito bem formado: tem experiência internacional, esteve muitos anos com o Nuno Espírito Santo, esteve na Arábia, em Inglaterra, na Premier League, um palco de experiência importante. E em Portugal está a deixar a sua marca, seja na comunicação, do ponto de vista social ou do campo. E equipa tem lá o fingerprint dele. (…) Encontraram ali uma plataforma de estabilidade em que desenvolvem um jogo que não basta dizer que é bonito. Porque às vezes o jogo é bonito, mas ganhamos fazem. Mas eles jogam efetivamente bem, são agradáveis de ver e podem conseguir bons resultados mesmo com as equipas grandes.»