O treinador do Benfica, José Mourinho, lançou, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, a visita dos encarnados a Guimarães, para o jogo ante o Vitória, marcado para as 20h30 de sábado e relativo à 10.ª jornada da Liga portuguesa. Mourinho foi questionado por três vezes acerca do debate entre os dois candidatos à presidência do Benfica, que vão à segunda volta a 8 de novembro (Rui Costa e Noronha Lopes):

Se viu o debate, Rui Costa prometeu investimento em janeiro, fala-se de Renan Lodi e até Bernardo Silva:

«Eu não vou mentir e tenho de dizer: obviamente vi o debate entre os candidatos, mas tudo o que possa sair do debate eu não vou comentar, nem nomes de jogadores que acabou de dizer. Acho que já falei o suficiente sobre o mercado, acho que as minhas palavras têm sido um bocadinho deturpadas. Eu nunca disse “quero” ou “exijo”. Pelo contrário, disse sempre que o meu trabalho é melhorar os jogadores que tenho e, se em janeiro houver possibilidade de um ou outro jogador… Mas eu fui sempre, diria mesmo, objetivo quanto a isso. Eu não pedi jogadores ao presidente, não tenho uma lista de jogadores, nada que pudesse provocar algum tipo de discussão sobre os candidatos, sobre o que o treinador pede ou poderá pedir. Nem a 1 de janeiro vou mudar a abordagem a esse tema, estou aqui para melhorar os jogadores e logo se vê.»

Noronha Lopes falou em Pedro Ferreira para a estrutura do futebol. Se está preparado caso Noronha vença, tendo em conta que há Mário Branco:

«Eu já disse que obviamente vi o debate, mas que não quero fazer nenhum comentário. Se me fizer essa pergunta na segunda-feira após as eleições, eu respondo sem problema, mas neste momento a única coisa que digo relativamente a este debate e aos debates anteriores é agradecer o respeito com que toda a gente se referiu a mim. Nem me interessa que falem de mim como treinador, mas o respeito com que falaram da minha pessoa é o que agradeço. É agradável, honestamente. Depois, tive sempre esta postura relativamente às eleições, aos candidatos, votei Benfica, vou voltar a votar Benfica e, na segunda-feira após as eleições, em vez de falarmos de situações hipotéticas, podemos falar em situações reais.»

Pela relação que tem com Mário Branco, se pode ser um problema para Mourinho:

«Não vale a pena falar de situações hipotéticas, segunda-feira [ndr: dia 10 de novembro] respondo a essa pergunta relativamente à realidade pós-eleitoral, neste momento acho que vou continuar a merecer o respeito de todos e se tenho sido respeitado é porque respeito.»