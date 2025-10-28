José Mourinho anteviu, nesta terça-feira, a receção ao Tondela para os “quartos” da Taça da Liga, agendada para a noite de quarta-feira (20h45). Este encontro acontece antes da visita a Guimarães, no sábado (20h30).

«Eu saí do Fenerbahçe e não estava à espera de regressar tão rapidamente. Queria, mas não estava à espera. Queria ser seletivo na escolha, tinha-me preparado psicologicamente para dizer muitas vezes “não”. Porque queria alguma coisa que eu sentisse que era verdadeiramente uma motivação, uma responsabilidade. Por isso disse que, quando o Benfica apareceu, fui tão rápido a dizer sim. E eu tinha confirmado ao Corriere dello Sport que ia estar presente na gala e foi a maneira de estar e expressar o meu orgulho por ser treinador do Benfica. Aquele processo eleitoral tem sido um impacto extraordinário fora, principalmente na comunidade futebolística. Não é que eu siga muito as redes sociais e comunicação social, mas os meus contactos no futebol são muitos e foi um impacto extraordinário. Aproveitei para vincar o meu orgulho por estar aqui.»

Como blindou o plantel face às eleições:

«As eleições sentem-se há tanto tempo... Há meses que se sentem as eleições do Benfica, acho que ainda antes de eu chegar já se sentia. Obviamente, intensificou-se depois de eu chegar, neste último mês e os jogadores foram-se habituando a fazer o seu trabalho um bocadinho isolados de alguns contextos que podiam prejudicar, mas eu acho que não prejudicaram. A equipa conseguiu, umas vezes com bons resultados no campo, outras vezes com resultados negativos, mas não considero que exista relação entre os resultados negativos e o período eleitoral, não penso, de todo.»

Se o seu regresso teve impacto na votação de Rui Costa:

«Não faço ideia. Quando vim para o Benfica, nem o presidente Rui Costa, nem o diretor Mário Branco me tocaram no tema eleitoral. O único momento foi sensibilizarem-me a aceitar um contrato que respeita as eleições no sentido de uma hipotética nova direção poder decidir que eu não era o treinador que queriam. Foi a única coisa.»