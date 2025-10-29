Mourinho: «Não dei minutos a Obrador porque não quis facilitar»
Treinador do Benfica admite que queria pô-lo a jogar, mas o desenrolar do jogo não o permitiu
«Não dei minutos ao Obrador porque não quis facilitar muito, queria ter estabilidade atrás»
«Sei qual é a diferença entre um clube grande e um gigante. O Benfica é um clube gigante»
«Jogadores que acreditam na minha filosofia de vida melhoram, os outros normalmente pioram»
«Não brinquei. Jogou muita gente que normalmente joga e os restantes estavam no banco, não estavam casa»
«Se quisesse ser simpática comigo podia ter dito “sete jogos em Portugal e não perderam nenhum…”»
Mourinho: «Tenho mais conferências de imprensa do que treinos com a equipa»
Mourinho: «Não gostei da primeira parte, senti-me culpado»