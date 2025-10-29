Na antevisão, José Mourinho tinha prometido minutos a Rafael Obrador no Benfica-Tondela desta quarta-feira. No entanto, isso não aconteceu. Em conferência de imprensa posterior ao jogo, Mourinho justificou o sucedido.

Falta de minutos de Rafael Obrador

«Não dei-lhe minutos porque não quis facilitar muito. Ao mudar muitas peças que podiam retirar qualidade do meio para a frente, podia ter menos estabilidade lá atrás. Não jogou muito tempo o Tomás Araújo, jogou o António, mas quis manter a nossa linha de quatro habitual, sem Dedic [lesionado]. Quis ter a garantia que atrás tinha estabilidade. O jogo foi dominado pela minha linha defensiva. Queria meter o Obrador ao intervalo, mas o jogo não correu dessa forma.»

Estabilidade de resultados

«Nos clubes grandes... e o Benfica é um clube gigante, na minha opinião, não há nunca estabilidade. Basta um resultado negativo. Eu quero é instabilidade de pessoas mal habituadas a maus resultados. Eu compartilho dessa mentalidade. Não é sempre possível jogar bem, mas é sempre possível ter a melhro abordagem ao jogo. Nem sempre é possível ter duas vitórias seguidas, mas não é isso que dá estabilidade, temos de seguir o nosso caminho. Temos agora o jogo em Guimarães, que é sempre muito difícil. Mas eu não quero que a equipa sinta instabilidade. Ganhando muitos ou poucos jogos.»