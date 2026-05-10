À margem da antevisão à receção ao Sp. Braga na segunda-feira (20h15), José Mourinho comentou as notícias sobre a iminente saída para o Real Madrid. Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica fintou as questões.

Há fundo de verdade na lista de exigências que terá feito ao Real Madrid?

«Não sei do que fala. Como tal, não posso sequer responder à sua pergunta.»

É verdade que tem interesse em regressar ao Real Madrid?

«Há uma coisa que eu gostaria de frisar. No mundo do futebol não são os profissionais que têm interesse de ir ou não ir. Quando algo acontece com jogadores, treinadores, dirigentes e profissionais, são os clubes que têm interesse e iniciam procedimentos para tentarem ter as pessoas que querem. Continuam a falar do Real Madrid e eu continuo a fugir, mas com toda a honestidade. Não tive nenhum contacto com o presidente ou com outras pessoas importantes da estrutura.»

«Em fases finais de épocas não falo com ninguém. Não tive contacto com ninguém e até ao jogo com o Estoril também não vou ter. Depois, há uma janela de uma semana em que terei a liberdade de falar com quem entendo que devo falar. Mas todas as histórias que têm saído, de reuniões, é especulação.»