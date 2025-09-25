José Mourinho, treinador do Benfica, realizou nesta quinta-feira a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, para a Liga. Um dos temas de conversa é o mau momento de forma de Richard Ríos, mas o treinador promete que o colombiano joga esta sexta-feira.

Críticas dirigidas a Richard Ríos

«Vejo razões para ajudá-lo muito e tentar tirar o melhor dele. Não lhe pedir coisas para as quais ele tem dificuldade. Vejo razões para o analisar muito, protegê-lo ao máximo para que ele mostre o que de bom tem, e que esconda o que de menos bom tem. Quando se pede a um jogador coisas para as quais ele não é famoso a fazer, é criar uma situação de instabilidade. O jogador vai-se afundando progressivamente até a nível emocional. O treino do Ríos, hoje, foi no sentido de colocá-lo numa situação mais confortável. Nós sabemos perfeitamente que há uma relação direta entre o preço e as expectativas. Um jogador entra sempre em campo com um autocolante nas costas com os milhões. Aquilo que não vou fazer é criar pressão no jogador. Quero que os níveis de confiança subam. Ainda não sei bem quem joga, mas o Ríos joga de certeza.»