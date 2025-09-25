Mourinho promete Richard Ríos contra o Gil Vicente: «Joga de certeza»
De forma franca, o treinador do Benfica analisa o momento de forma do reforço do Benfica e como pode ajudá-lo
01:55
«Não sei a 100 por cento quem joga, mas o Ríos joga de certeza»
01:16
«FC Porto? Sem eles só tinha ganho uma Champions e vice-versa...»
01:51
«Se não posso criticar o trabalho do árbitro, tal como milhões de pessoas criticam o meu...»
01:38
«Paragem para as Seleções? Vamos fazer umas peladas durante 15 dias...»
01:15
«Nem sequer penso no mercado de janeiro, Benfica tem um bom plantel»
00:39
«Lukebakio não tem gasolina para 90 quilómetros, tem para 45 e se for híbrido...»
01:19
«Benzema? Não penso que o objetivo dele seja regressar ao futebol europeu»
00:46
«Desp. Chaves? Para nós é complicado do ponto de vista desportivo e logístico»