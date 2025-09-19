Após a vitória do Manchester City sobre o Nápoles por 2-0 no arranque da fase de liga da Champions, Rúben Dias comentou o regresso de José Mourinho ao Benfica.

«Apesar de não ter muito a dizer, desejo o melhor a ele e ao Benfica. Como é óbvio, espero que seja uma relação de sucesso e que o Benfica ganhe», afirmou o ex-jogador das águias em declarações à TNT Sports Brasil.

Formado no Benfica, Ruben Dias estreou-se pela equipa principal das águias com Rui Vitória e foi um dos pilares do conjunto encarnado aquando da conquista do título de campeão nacional em 2018/19 sob o comando de Bruno Lage, despedido após o desaire de terça-feira com o Qarabag no Estádio da Luz.