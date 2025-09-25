Mourinho rejeita alegado interesse em Benzema: «Primeira vez que oiço isso»
Karim Benzema tinha sido associado ao clube pelo jornalista turco Ekrem Konur
José Mourinho, treinador do Benfica, comentou o alegado interesse do Benfica em Karim Benzema, uma notícia avançada no estrangeiro. O técnico rejeita essa possibilidade durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente.
«É a primeira vez que oiço falar dessa hipotética possibilidade. Joguei contra a sua equipa no Algarve, conversámos um bocado. A última coisa que ele tem no horizonte é regressar ao futebol europeu, neste caso regressar a uma equipa como a nossa. Acho que vai ficar ali, está feliz e tem ganho títulos. Situação económica invejável, quando se sai nestas idades do futebol europeu não penso que o objetivo seja regressar. Não comentámos internamente, mas penso que não há nenhuma possibilidade. Nem sei como é o que o nome do Karim chegou aqui.»