Na antevisão ao Clássico deste domingo entre Benfica e FC Porto, para a Liga portuguesa, José Mourinho disse que a equipa enfrenta problemas físicos que são ainda desconhecidos ao público. Benfica e FC Porto defrontam-se este domingo, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga e agendado para as 18 horas, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol:

«Há rapazes que não podem ir. Tivemos uma boa semana, a trabalhar dia a dia. Acho que estão preparados, temos a ausência já conhecida do Aursnes. Temos eventualmente alguma não conhecida, tivemos alguns percalços nos últimos dias. Se isso vier a acontecer, faz parte. Vamos com quem está pronto.»

Quem é o jogador?

«Dou-vos esse trabalho de investigação. Para alguns, basta alguma chamada. Há sempre alguma toupeira aí escondida que o dirá. Trabalhem, vão à procura. Não dou tangas, estamos em dificuldade com um par de jogadores que são titulares.»

Papel dos adeptos

«Utilizo muito estas palavras: Ir ao jogo para ver, ou para jogar. Há adeptos que vão para ver e pagam o bilhete, o que é legítimo. Mas há outros que vão para jogar. Quando tens muita gente assim, crias um ambiente de positividade. Aquilo que nos motivou quando tínhamos dez pontos de desvantagem e a começar jogos com 13, uma das coisas que nos motivou era poder chegar a este jogo em condições de lutar seriamente pelo campeonato. Se tivéssemos empatado em Barcelos, nos Açores, tantos jogos difíceis... os rapazes merecem esse apoio extra. Que foi aquele que o FC Porto teve em sua casa contra nós.»