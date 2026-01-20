José Mourinho não levantou o véu quanto ao "onze" que vai apresentar em Turim, na noite de quarta-feira, mas garantiu que Bruma, que o acompanhou na conferência de imprensa, vai começar no banco na visita à Juventus, na sétima e penúltima jornada da fase liga da Champions.

Bruma fez promessa

«A única coisa que vou fazer relativamente à equipa de amanhã é que o Bruma começa no banco. Até o próprio Bruma já confessou que não está a cem por cento do seu potencial e que não está em condições para jogar 90 minutos. Vai estar no banco, mas é como ele diz, que se precisar de contar com ele, com a sua experiência e a sua vontade em ajudar, vou contar. Aproveito para lhe dar os parabéns porque a recuperação dele é verdadeiramente muito boa. Quando se lesionou, lesionou-se à minha frente, eu como treinador do Fenerbahçe, vi logo a dimensão da coisa e nunca esperei que ele pudesse voltar à competição em janeiro. Fez um grande trabalho com a sua gente, um grande trabalho para recuperar. A única coisa que tem de fazer agora é fazer aquilo que me prometeu há uns 10/15 anos, quando jogou contra mim e fez golo. No fim do jogo, disse-me: “Levas-me para uma equipa tua e vou marcar golos para ti”. Agora tem a oportunidade.»