José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Nacional por 2-0:

Sobre a lesão de Richard Ríos

«O muscular, ainda que pouco, assusta-me sempre, joelhos também e tornozelos assusta-me pouco. Parece ser uma entorse sem grande gravidade. Ficaria surpreendido, até pela personalidade do jogador, se ele não estivesse na próxima semana.»

A lesão de Tomás Araújo

«Diria que o Tomás é dificilmente recuperável, mas não digo que é irrecuperável. Mas vejo com dificuldade que ele possa recuperar.»