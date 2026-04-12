Benfica
Há 1h e 1min
Mourinho revela otimismo por Ríos, mas nem tanto por Tomás Araújo
Treinador do Benfica diz que o central dificilmente recupera para o dérbi com o Sporting
Estádio da Luz, Lisboa
Treinador do Benfica diz que o central dificilmente recupera para o dérbi com o Sporting
Estádio da Luz, Lisboa
José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Nacional por 2-0:
Sobre a lesão de Richard Ríos
«O muscular, ainda que pouco, assusta-me sempre, joelhos também e tornozelos assusta-me pouco. Parece ser uma entorse sem grande gravidade. Ficaria surpreendido, até pela personalidade do jogador, se ele não estivesse na próxima semana.»
A lesão de Tomás Araújo
«Diria que o Tomás é dificilmente recuperável, mas não digo que é irrecuperável. Mas vejo com dificuldade que ele possa recuperar.»
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