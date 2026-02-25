Dezenas de pessoas aguardam à porta do hotel onde o Benfica está instalado, em Madrid, para poderem ver ou falar com José Mourinho. O treinador português continua a ser uma figura na capital espanhola, como se percebe.

Esta quarta-feira abandonou por breves instantes o hotel, tal como já tinha feito ontem, logo quando chegou a Madrid, para ir a algum lado de carro, e quando voltou foi a loucura que se pode ver. De jornalistas, claro, mas sobretudo de adeptos.

