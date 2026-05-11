José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o empate dos encarnados com o Sp. Braga. O técnico voltou a ser questionado sobre o futuro no clube da Luz e a possível saída para o Real Madrid no fim da época:

No dia 1 de março disse: «Quero ficar, respeitar o meu contrato com o Benfica. E, se quiserem renovar por mais dois anos, também o assino sem discutir uma vírgula. Se o contrato estivesse aí, assinava-o?

«Não. Porquê? Porque 1 de março é 1 de março e porque as duas últimas semanas do campeonato não são para se pensar no contrato. São para se pensar na missão que tínhamos de fazer o milagre de ficar em segundo lugar. E quando digo milagre, não me quero alongar muito, mas acho que vocês percebem o que eu quero dizer.

A partir do momento em que entrámos nesta última fase da época com estes jogos que decidiam uma coisa importante para o clube, eu decidi que não queria ouvir ninguém e que queria estar isolado no meu espaço de trabalho. E depois do jogo com o Estoril, a partir de segunda-feira já poderei responder à pergunta que será o meu futuro como treinador e, mais importante do que o meu futuro, o futuro do Benfica.»

A ida à Liga dos Campeões influencia a sua decisão de ir para o Real Madrid?

«Não. E tu estás a falar do Real Madrid e eu não estou a falar do Real Madrid. Estou a falar do Benfica. E o trabalho que fizemos, para mim não vai mudar por terminar em segundo ou em terceiro. Não é isso que vai influenciar o meu futuro. Obviamente que o Benfica quer jogar a Champions e obviamente que eu, como treinador, prefiro jogar na Champions do que na Liga Europa. Mas não tem nenhuma influência.»