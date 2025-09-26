«Chelsea pertence à minha história e eu pertenço à história do Chelsea». José Mourinho, novo treinador do Benfica, já fala sobre o duelo entre as águias e os blues na próxima terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Numa entrevista aos meios da UEFA, José Mourinho recordou a longa passagem pelo clube inglês, dividida em duas fases (entre 2004-2008 e 2013-16), já tendo o duelo em perspetiva.

«Para terem uma ideia, o meu filho vai aos jogos a trabalhar em casa. Quando lá estamos, percebemos o resultado do jogo só pelo barulho do estádio, pois este chega-nos a casa. É como se estivesse lá, é como ir a casa. É um estádio em que ganhei três Premier League mas é o futebol. Eles vão querer ganhar, eu vou querer ganhar», diz Mourinho.

«Antes e depois do jogo, vou ter noção onde estou. Mas durante a partida acho que terei capacidade para esquecer isso e apenas competir», garantiu o experiente treinador.

O Benfica defronta o Chelsea em Stamford Bridge na segunda jornada da fase de Liga da Champions, após um desaire inédito diante do Qarabag em casa que ditou o despedimento de Bruno Lage. Será o primeiro jogo europeu de Mourinho desde que regressou ao clube.