Quando José Mourinho rescindiu contrato com o Barcelona não pensava noutra coisa que não fosse passar a ser treinador principal. Bobby Robson já tinha deixado Camp Nou, o tempo de Van Gaal tinha acabado e estava a chegar Serra Ferrer. Mourinho tinha decidido enfrentar o maior desafio da sua ainda curta carreira ao lançar-se sozinho para a liderança de uma equipa de futebol.

O jovem treinador, então com 37 anos, encontrava-se à espera de um convite para voltar ao ativo quando foi surpreendido por um telefonema de Bobby Robson, na altura treinador do Newcastle. O inglês conhecia a ambição dele por isso tentou «dar-lhe a volta» com uma proposta tentadora: um a dois anos como treinador-adjunto e depois o comando técnico do Newcastle, com Robson no papel de manager da equipa.

José Mourinho agradeceu o convite do seu «mestre», mas rejeitou a proposta. Na sua biografia oficial, José Mourinho escreveu: «Bobby Robson esqueceu-se que trabalhei com ele muitos anos e que, portanto, o conheço bem. Ele é um homem que só irá abandonar o campo quando deixar de trabalhar. É impensável vê-lo como manager de um qualquer clube a assistir aos treinos e aos jogos na bancada».

Após a nega ao Newcastle, logo apareceu o convite para a estreia como treinador principal no Benfica, onde esteve apenas 3 meses. Agora, 25 anos depois, José Mourinho está de viagem marcada com as águias para a cidade onde poderia ter começado a carreira como principal.

Newcastle e Benfica têm pouco em comum, mas há uma ligação profundamente significativa entre José Mourinho e Bobby Robson, falecido a 31 de julho de 2009.

O tributo do clube ao «filho do Nordeste» é bem visível, com uma estátua no exterior do estádio St. James Park e um busto no hall dos balneários das equipas, mesmo antes da entrada para o relvado.

Mourinho já jogou em Newcastle com Chelsea, Manchester United e Tottenham, mas este regresso com o Benfica tem uma história particular para contar.